العالم اليوم - بالفيديو.. حريق كبير في الجولان بسبب "صاروخ"

انتم الان تتابعون خبر بالفيديو.. حريق كبير في الجولان بسبب "صاروخ" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 05:18 مساءً - اندلع حريق كبير في مرتفعات الجولان المحتلة، الأحد، نتيجة انفجار أحد الصواريخ في المنطقة، حسبما أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وكان حزب الله اللبناني أعلن، الأحد، استهداف مقر قيادة فرقة الجولان 210 في ثكنة نفح، بالعشرات من صورايخ الكاتيوشا.

وفي وقت سابق من الأحد أيضا، أعلن الحزب شن هجوم بطائرة مسيرة على منشأة عسكرية إسرائيلية في مرتفعات الجولان.

وقال الحزب إن الغارة أصابت نظام رادار تابع للقبة الحديدية الإسرائيلية، وكذلك القوات التي تديره.

وفي وقت سابق من الأحد، قتل لبنانيان في غارة إسرائيلية أصابت منزلهما ببلدة الحولة قرب الحدود، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

قالت وكالة الأنباء الوطنية اللبنانية إن الرجلين مدنيان ويعملان في رعاية الغنم.

وقال وزير الزراعة اللبناني عباس الحاج حسن في بيان إن غارة إسرائيلية أخرى ألحقت أضرارا بمكتب وزارته في بلدة بنت جبيل، وكذلك السوق التجاري بالمدينة ومقر الحكومة المحلية، صباح الأحد.

وفي الأسابيع الأخيرة، تصاعدت الاشتباكات بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله، التي وقعت بشكل شبه يومي منذ أكتوبر 2023، وسط مخاوف من توسع الصراع.

وأسفرت الضربات الإسرائيلية عن مقتل أكثر من 400 شخص في لبنان، معظمهم من حزب الله والجماعات المتحالفة معه، ومن بينهم أكثر من 70 مدنيا.

كما أدت الضربات القادمة من لبنان عن مقتل 10 مدنيين على الأقل و15 جنديا إسرائيليا.