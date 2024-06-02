العالم اليوم - صور وفيديو.. مصر تسقط مساعدات إنسانية إلى سكان غزة

انتم الان تتابعون خبر صور وفيديو.. مصر تسقط مساعدات إنسانية إلى سكان غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الأحد 2 يونيو 2024 05:18 مساءً - أعلن الجيش المصري، الأحد، أن طائرات النقل العسكرية المصرية نفذت، على مدار الأيام الماضية مع نظيراتها من دول التحالف الدولي، أعمال الإسقاط الجوي لعشرات الأطنان من المساعدات بالمناطق التى يصعب الوصول إليها داخل قطاع غزة.

وأضافت أن "عمليات الإسقاط تأتي للتخفيف من جراح وآلام السكان هناك، واستمرارا للتحركات المصرية المبذولة لإيقاف الحرب داخل قطاع غزة والحد من تفاقم الأوضاع الإنسانية والعمل على إنفاذ المساعدات بالكميات الكافية لإنقاذ أهالى القطاع".

ولفتت إلى أن "تلك العمليات تؤكد دعم مصر للقضية الفلسطينية في مواجهة ما تتعرض له من ضغوط، وتأتي لدفع المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته فى مواجهة العدوان الإسرائيلى على غزة".

ولعبت مصر دورا محوريا منذ بدء الحرب في غزة بين إسرائيل وحركة حماس، حيث أشرفت على عمليات دخول المساعدات للقطاع عبر المعابر البرية بالإضافة لعمليات الإسقاط الجوية بالتعاون مع دول أخرى.

كما أنها بذلت جهود كبيرة ولعبت دور الوسيط في المفاوضات بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل إلى صفقة من شأنها وضع حد للحرب وما خلفته من مأساة.