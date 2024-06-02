أردوغان: "نتنياهو" همجي متعطش للدماء يجر العالم لكارثة

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أحمد جودة - القاهرة - هاجم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، خلال الاجتماع التشاوري لحزب "العدالة والتنمية" في العاصمة أنقرة، مطالبًا -على حد قوله- بوقف "هذا الهمجي المتعطش للدماء المدعو نتنياهو الذي يجر منطقتنا والعالم كله إلى كارثة"، وفقًا لما ذكرته وكالة الأناضول.

وأكد الرئيس التركي أن "بلاده تعارض في كل منابر القمع والمجازر والظلم المستمر منذ 76 عامًا وتقف إلى جانب الشعب الفلسطيني بكل إمكاناتها"، مضيفًا أن "القضية الفلسطينية والمجزرة في غزة كانت تعد على رأس جدول أعمال حكومته".

وأضاف "أردوغان"، "إننا نقف وسنقف مع الشعب الفلسطيني بكل وسائلنا، ولن يغير أي قدر من الضغط ذلك، فنحن نعلم جيدًا مدى صعوبة وبطولة نضال إخواننا الفلسطينيين".