نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مصدر رفيع المستوي: انتهاء الاجتماع الثلاثي حول المفاوضات الفلسطينية في القاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مصدر رفيع المستوى “لقناة القاهرة الإخبارية”، بانتهاء اجتماع ثلاثي بالقاهرة ضم الوفد الأمني المصري ووفود الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل.

وأكد المصدر، أن مصر تمسكت خلال الاجتماع بموقفها الثابت بضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الجانب الفلسطيني لمعبر رفح حتى يتم استئناف تشغيله مرة أخرى.

وتابع: الوفد الأمني المصري أكد على مسئولية إسرائيل الكاملة عن عدم دخول مواد الإغاثة والمساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وذكر مصدر رفيع المستوى، أن الوفد الأمني المصري أكد تمسكه بضرورة العمل الفوري لإدخال ما لا يقل عن 350 شاحنة مساعدات لقطاع غزة يوميا تشمل كافة المواد اللازمة سواء غذائية أو طبية أو وقودد.