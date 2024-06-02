مصادر: مصر طالبت في الاجتماع الثلاثي بدخول 350 شاحنة يوميا عبر معبر رفح

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أحمد جودة - القاهرة - كشفت مصادر للعربية، أن مصر طالبت في الاجتماع الثلاثي الذي حدث بالقاهرة اليوم دخول 350 شاحنة يوميا عبر معبر رفح.

وكشف مصدر مصري رفيع المستوى، أمس السبت، عن اجتماع مصري أميركي إسرائيلي سيعقد في القاهرة، الأحد، لبحث إعادة تشغيل معبر رفح في ظل تمسك مصر بالانسحاب الإسرائيلي الكامل منه.

وقال المصدر إن "مصر أكدت لكافة الأطراف موقفها الثابت والقائم على عدم فتح معبر رفح ما دام بقيت السيطرة الإسرائيلية على الجانب الفلسطيني منه".

وأضاف: "مصر حمّلت الجانب الإسرائيلي مسؤولية النتائج عن إغلاق معبر رفح وتفاقم الأوضاع الإنسانية بقطاع غزة".

ولفت إلى "وجود جهود مصرية مكثفة للعودة إلى مفاوضات الهدنة بقطاع غزة في ضوء الطرح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لوقف الحرب في غزة".