نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المالديف تمنع الإسرائيليين من دخولها بسبب حرب غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قررت المالديف منع الإسرائيليين من دخول البلد الأرخبيل الواقع في المحيط الهندي، المعروف بمنتجعاته الفاخرة، مع تصاعد الغضب العام في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بسبب الحرب في غزة.

وقال مكتب الرئيس، الأحد، إن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين لمنع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وإنشاء لجنة فرعية للإشراف على العملية.

وذكر أن الرئيس محمد مويزو سيعين مبعوثا خاصا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية وإطلاق حملة لجمع التبرعات.

وزار ما يقرب من 11 ألف إسرائيلي جزر المالديف العام الماضي، وهو ما يمثل 0.6 بالمئة من إجمالي عدد السائحين الوافدين.

وفي ديسمبر الماضي، أصدرت إسرائيل تحذيرا لمواطنيها من السفر إلى المالديف، مشيرة إلى تزايد المشاعر المعادية لها خلال الحرب في قطاع غزة.

وجاء التحذير "بسبب الأجواء المعادية لإسرائيل، بما في ذلك تعليقات المسؤولين".

ولا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية مع المالديف، لكنها تسمح لمواطنيها بزيارة الدولة المشهورة بجزرها الخلابة.