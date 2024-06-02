نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تلفزيون فلسطين: 4 شهداء وعدد من الإصابات في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن تلفزيون فلسطين، استشهاد 4 أشخاص وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي وسط قطاع غزة.

قصف مكثف من الطائرات الإسرائيلية يستهدف أقصى جنوب رفح الفلسطينية

وأفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في خبر عاجل صباح اليوم، أن قصف مكثف من الطائرات المروحية الإسرائيلية يستهدف أقصي جنوب مدينة رفح الفلسطينية.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، برًا وبحرًا وجوًا، منذ السابع من أكتوبر الماضي، ولا يزال الآلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

ويتعرض السكان المدنيون في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية، لانتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني من قبل القوات الإسرائيلية، حيث تُشير التقارير إلى قصف منازل المدنيين وتدمير البنية التحتية والمنشآت المدنية، واستخدام أنواع مختلفة من الأسلحة، بما في ذلك تلك المحظورة دوليًا، مثل القنابل العنقودية والفسفورية البيضاء؛ مما أسفر عن خسائر فادحة في أرواح المدنيين وممتلكاتهم.