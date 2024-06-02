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سيدة أعمال تفوز برئاسة آيسلندا

انتُخبت اليوم هالا توماسدوتير، رئيسة جديدة لجمهورية آيسلندا في انتصار على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير. سيدة أعمال تفوز برئاسة آيسلنداانتُخبت اليوم هالا توماسدوتير، رئيسة جديدة لجمهورية آيسلندا في انتصار على رئيسة الوزراء السابقة كاترين ياكوبسدوتير. وحظيت سيدة الأعمال هالا توماسدوتير بدعم 3ر34 بالمائة من الناخبين مقابل 2ر25 بالمائة لياكوبسدوتير، حسبما ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية اليوم نقلا عن النتائج النهائية. ومن المقرر أن تخلف توماسدوتير، التي ترشحت للرئاسة لثاني مرة، الرئيس الحالي جودني يوهانسون الذي أمضى فترتين في المنصب مدة كل منهما أربع سنوات. وأصبحت توماسدوتير بذلك ثاني امرأة تتولى منصب رئيسة لجمهورية آيسلندا.

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