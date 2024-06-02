واشنطن: نتوقع قبول إسرائيل لمقترح الهدنة في هذه الحالة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 09:31 مساءً - قالت الولايات المتحدة، الأحد، إنه إذا قبلت حماس بخطة الهدنة متعددة المراحل في غزة، التي أعلنها الرئيس جو بايدن، فإنها تتوقع أن تحذو إسرائيل حذوها.

وصرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي لمحطة 'إيه بي سي' الإخبارية: 'هذا مقترح إسرائيلي. لدينا كل التوقعات أنه إذا وافقت حماس على المقترح كما نقل إليها، وهو مقترح إسرائيلي، فإن إسرائيل ستقول نعم'. وأضاف كيربي في البرنامج الحواري 'هذا الأسبوع'، أن الاتفاق الإطار تم نقله إلى حماس مساء الخميس بتوقيت واشنطن، وأوضح: 'نحن ننتظر ردا رسميا من حماس'.

الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب

وكانت حركة حماس أعلنت في رد فعلها الأولي أنها 'تنظر بإيجابية' إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل. وقال الرئيس جو بايدن عند إعلانه المقترح الجمعة إنه يبدأ بمرحلة مدتها 6 أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة، وتبادل أولي للرهائن والمعتقلين. ثم سيجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار، مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرا أن 'الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب'.

ويتعرض رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لضغوط شديدة في الداخل، وقد أبدى تحفظات عن المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي. وأصر نتنياهو على أن إسرائيل ستواصل الحرب حتى تقضي على حماس وتحرر الرهائن. كما شدد على أنه وفقا 'للمخطط الدقيق الذي اقترحته إسرائيل' فإن الانتقال من مرحلة إلى أخرى كان 'مشروطا' ومصمما للسماح لإسرائيل بالحفاظ على أهداف حربها. ولفت كيربي إلى أن حماس رحبت بالمقترح.