نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البيت الأبيض يحدد احتمالا وحيدا لقبول إسرائيل بمقترح بايدن وإبرام صفقة مع حماس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي إنه إذا قبلت حماس بخطة الهدنة المتعددة المراحل في غزة والتي أعلنها الرئيس جو بايدن فإنها تتوقع أن تحذو إسرائيل حذوها.

وأضاف جون كيربي في مقابلة مع محطة "إيه بي سي" الإخبارية الأمريكية "هذا مقترح إسرائيلي.. لدينا كل التوقعات أنه إذا وافقت حماس على المقترح كما نقل إليها وهو مقترح إسرائيلي، فإن تل أبيب ستقول نعم".

وصرح كيربي بأن الاتفاق الإطار تم نقله إلى حماس مساء الخميس 30 مايو، موضحا أنهم "ينتظرون ردا رسميا من حماس".

وأفاد بأن "المقترح الإسرائيلي" توصلوا إليه بعد دبلوماسية مكثفة مع فريق الأمن القومي الخاص بهم وفي وزارة الخارجية الأمريكية.

ولفت جون كيربي إلى أن حماس رحبت بالمقترح، مردفا بالقول: "ما نأمله هو أن يحدث توافق لدى الحركة على بدء المرحلة الأولى في أقرب وقت ممكن، والمرحلة الأولى ستسمح بخروج بعض الرهائن المسنين والمرضى والنساء على مدى ستة أسابيع".

وتابع "لا قتال، بل مزيد من المساعدات الإنسانية، وبينما يحدث كل ذلك سيجلس الجانبان (بشكل غير مباشر) ويحاولان التفاوض حول شكل المرحلة الثانية ومتى يمكن أن تبدأ".

والجمعة 31 مايو أعلن بايدن أن إسرائيل قدمت مقترحا من 3 مراحل يشمل وقفا لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين وإعادة إعمار القطاع.

وقال الرئيس جو بايدن عند إعلانه المقترح الجمعة إنه يبدأ بمرحلة مدتها ستة أسابيع ستشهد انسحاب القوات الإسرائيلية من جميع المناطق المأهولة بالسكان في قطاع غزة وتبادل أولي للرهائن والأسرى.

ثم سيجري تفاوض بين إسرائيل والفلسطينيين من أجل وقف دائم لإطلاق النار مع تواصل الهدنة ما دامت المحادثات مستمرة، معتبرا أن "الوقت قد حان لانتهاء هذه الحرب".

وأفاد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الحرب على غزة لن تنتهي حتى تتحقق كل أهدافها.

من جهتها، أعلنت حركة حماس في رد فعلها الأولي أنها "تنظر بإيجابية" إلى الخطة المقترحة المؤلفة من 3 مراحل.