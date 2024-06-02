وفاة ضابط شرطة ألماني متأثرًا بجروحه في هجوم طعن بـ مانهايم

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 2 يونيو 2024 10:28 مساءً - أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس وفاة ضابط شرطة ألماني متأثرًا بجروحه التي أصيب بها في هجوم طعن بمدينة مانهايم الأسبوع الماضي.

وكتب شولتس على منصة "أكس": "إنني أشعر بحزن عميق لوفاة ضابط الشرطة الشجاع متأثرًا بجراحه الخطيرة بعد الهجوم المروع في مانهايم."

وأضاف: "إن التزامه بسلامتنا جميعًا يستحق أعلى التقدير، وفي هذه الساعات المريرة، مشاعري مع عائلته ومع كل من ينعي فقدانه."

وكان قد أصيب عدد من الأشخاص، من بينهم ضابط شرطة، في حادث طعن بسكين في مدينة مانهايم الألمانية يوم الجمعة الماضي. وبحسب وسائل إعلام ألمانية، كان ضابط الشرطة يحاول إيقاف المهاجم عندما تعرض للطعن.

لم يتم الكشف عن هوية المهاجم أو دوافعه حتى الآن. ولا تزال الشرطة الألمانية تحقق في الحادث.

هذا الحادث هو أحدث هجوم عنيف يهز ألمانيا في الأسابيع الأخيرة. ففي أواخر مايو، قُتل شخص وأصيب آخرون في هجوم بالرصاص في برلين. كما وقع هجوم بسكين في ميونيخ في نفس الشهر.

أعرب المسؤولون الحكوميون عن قلقهم المتزايد من تصاعد العنف في ألمانيا. ودعوا إلى اتخاذ خطوات لمعالجة الأسباب الجذرية لهذه الهجمات، بما في ذلك خطاب الكراهية والتطرف.