نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مظاهرات في شوارع مانهاتن بنيويورك احتجاجا على الحرب المستمرة في غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - خرج آلاف المتظاهرين المتضامنين مع فلسطين، يوم الأحد، إلى شوارع مانهاتن بنيويورك، احتجاجا على الحرب الإسرائيلية المستمرة في قطاع غزة، مطالبين بوقف دائم لإطلاق النار.

وطالب المتظاهرون أيضا بمعاقبة المسؤولين الإسرائيليين عن الحرب المدمرة في غزة.

وندد المحتجون باستمرار "الصمت الدولي على ما تقوم به إسرائيل من إبادة جماعية".

وأظهرت مقاطع فيديو المتظاهرين وهم يحملون لافتات كتب عليها "فلسطين حرة"، وسط هتافات عالية "كلنا غزة".

وتنظم احتجاجات في نيويورك ومختلف أنحاء الولايات المتحدة، مؤيدة للفلسطينيين، منذ اندلاع الحرب في غزة.

ونظمت مظاهرات أمام متحف بروكلين يوم أمس، فيما أوقفت شرطة نيويورك 22 شخصا منهم، متهمة بعضهم بارتكاب مخالفات.