نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترامب ينضم لتطبيق تيك توك وينشر مقطعا مصورا خلال حضوره مباراة ملاكمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انضم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب إلى تطبيق الفيديو الشهير تيك توك، وهي منصة حاول حظرها ذات مرة أثناء تواجده في البيت الأبيض.

نشر ترامب صورة من مباراة ملاكمة ضمن بطولة "يو إف سي"، وذلك بعد يومين من إدانته في اتهامات جنائية ليصبح أول رئيس امريكي سابق ومرشح افتراضي لحزب كبير يحدث له ذلك.

قال ترامب في فيديو عبر تيك توك، يضم لقطات له وهو يلوح للجماهير ويلتقط صورا خلال المباراة النهائية للبطولة التي اقيمت في مدينة نيوارك بولاية نيوجيرزي، مساء السبت، "هذا شرف كبير لي"، وينتهي الفيديو بقول ترامب أمام الكاميرا "لقد كانت جولة جيدة، أليس كذلك؟".

بحلول صباح الأحد، كان ترامب جمع أكثر من 1.1 مليون متابع على تيك توك، وحصل المنشور على أكثر من مليون إعجاب، و24 مليون مشاهدة.

قال ستيفن تشيونغ، المتحدث باسم ترامب، في بيان حول قرار الحملة بالانضمام إلى تيك توك "لن نترك أي جبهة دون حماية وهذا يمثل التواصل المستمر مع الجمهور الأصغر سنا، والذي يستهلك المحتوى المؤيد لترامب والمناهض لبايدن".

وأضاف "لا يوجد مكان أفضل من حدث "يو اف سي" لإطلاق منصة الرئيس ترامب على تيك توك، حيث استقبل استقبال الأبطال، وهتف له الآلاف من المشجعين".

وقع الرئيس الديمقراطي جو بايدن تشريعا في أبريل نيسان الماضي قد يحظر تيك توك في الولايات المتحدة، حتى مع انضمام حملته في فبراير شباط الماضي إلى المنصة.

لقي ترامب ترحيبا حارا خلال مباراة الملاكمة التي اقيمت في مركز برودنشيال في نيوارك، حيث رددت الحشود هتافات "نحن نحب ترامب!".

بينما وجه أحدهم كلمة بذيئة لبايدن.