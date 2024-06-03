لارا ترامب: الحزب الجمهوري سيقبل فوز بايدن إذا كانت الانتخابات نزيهة

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أحمد جودة - القاهرة - صرحت لارا ترامب زوجة نجل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بأن الحزب الجمهوري لن يقبل الفوز المحتمل للرئيس جو بايدن في الانتخابات الرئاسية المقبلة إلا إذا كانت حرة ونزيهة وشفافة.

وقالت الرئيسة المشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مقابلة مع شبكة "سي إن إن": "بالطبع سنقبل (نتائج انتخابات 2024) إذا كانت انتخابات حرة ونزيهة وشفافة".

وبحسب لارا ترامب، فإن اللجنة الوطنية للحزب تفعل كل ما في وسعها لضمان مثل هذا التصويت ومنع تكرار الوضع في عام 2020، مشيرة إلى أنه في ذلك الوقت "في نصف البلاد كانت هناك أسئلة ضخمة وواسعة النطاق حول ما حدث ولم تتم الإجابة عليها مطلقا".

ومن المقرر إجراء الانتخابات الرئاسية الأمريكية في 5 نوفمبر 2024، والمنافسون الرئيسيون في السباق الانتخابي هم رئيس الدولة الحالي ممثل الحزب الديمقراطي جو بايدن، وكذلك الرئيس الأمريكي السابق ممثل الحزب الجمهوري دونالد ترامب.

وقد حصل كلا المرشحين بالفعل على ما يكفي من أصوات المندوبين من الأصوات الأولية لتأمين الترشيح من حزبيهما، وقد أعلن جميع منافسيهم تقريبا انسحابهم من السباق الانتخابي.

وفي مارس الماضي، أنتخبت لارا لمنصب رئيسة مشاركة للجنة الوطنية للحزب الجمهوري، ويذكر أنها تبلغ من العمر 41 عاما، وقد عملت منتجة تلفزيونية وهي متزوجة من إريك الابن الثالث لترامب.