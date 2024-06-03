العالم اليوم - تركيا.. انهيار مبنى في الجزء الأوروبي من إسطنبول

انتم الان تتابعون خبر تركيا.. انهيار مبنى في الجزء الأوروبي من إسطنبول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 01:25 صباحاً - قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون، اثنان منهم في حالة خطرة، في انهيار مبنى في مدينة إسطنبول الأحد، وفق ما أعلنت السلطات التركية.

وأظهرت صور نشرتها وسائل إعلام تركية أن المبنى المكون من ثلاثة طوابق والواقع في منطقة كوتشوك شكمجة في الجزء الأوروبي من إسطنبول، انهار بالكامل صباح الأحد، ما أدى إلى محاصرة تسعة أشخاص تحت الأنقاض.

وعثرت فرق الإنقاذ التي أرسلت إلى مكان الحادث على جثة شخص تحت الأنقاض، فيما تم انتشال ثمانية آخرين مصابين بجروح ونقلوا إلى المستشفى.

وقال وزير البيئة والتخطيط العمراني التركي محمد أوز حسكي على حسابه في منصة إكس "وفق تحقيق أولي، وجدنا أن المبنى تم تشييده في عام 1988 بدون احترام المعايير، مع استخدام رمل البحر في الأسمنت".

وأوضح الوزير أنه تم بعد ذلك بناء طابق ونصف طابق بدون تراخيص، ما أدى إلى خلل في ثبات المبنى.

ألحقت أنقاض المبنى أضرارا بالسيارات المتوقفة في مكان قريب وبحافلة كانت تمر في الشارع وقت الانهيار، من دون وقوع إصابات.

تقع اسطنبول في منطقة زلزالية قادرة على إنتاج زلازل تصل قوتها إلى 7,6 درجات، وتضم مئات الآلاف من المباني المعرضة للخطر لأنها بنيت بدون احترام المعايير، وفق خبراء.