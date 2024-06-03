العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي: سقوط مسيرة لحزب الله في نهاريا دون إصابات

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 01:25 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي ووسائل إعلام محلية إن طائرة مسيرة أطلقتها جماعة حزب الله اللبنانية سقطت في مدينة نهاريا الساحلية الإسرائيلية اليوم الأحد، مما تسبب في اندلاع حريق ولكن دون وقوع إصابات.

ودوت صفارات الإنذار للتحذير من هجوم جوي في المدينة البالغ تعدادها 75 ألف نسمة مما دفع السكان إلى البحث عن ملاذ آمن، وذلك بعد يوم من إطلاق صواريخ على نحو مستمر من لبنان على شمال إسرائيل.

وقال الجيش الإسرائيلي إنه رد طوال اليوم بقصف أهداف لحزب الله.

وتقع نهاريا على بعد سبعة كيلومترات من الحدود اللبنانية.

وجاء في بيان للجيش الإسرائيلي إنه حاول دون جدوى اعتراض الطائرة المسيرة.

ولم يصدر أي إعلان بعد من حزب الله عن مسؤوليته عن إطلاق الطائرة المسيرة.

ونشر موقع واي نت الإخباري الرائد وقناة 12 التلفزيونية لقطات لسقوط طائرة مسيرة وهبوطها في منطقة محاطة بالأشجار. وكان بالإمكان رؤية البحر المتوسط في الخلفية.

وقال الجيش إن "الحريق نجم عن سقوط طائرة مسيرة هبطت في نهاريا".

وأظهرت لقطات تلفزيونية لرويترز قوات الأمن الإسرائيلية وهي تزيل في وقت لاحق جسما من منطقة الحريق الذي كان على جانب طريق في المدينة.