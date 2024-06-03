العالم اليوم - قتلى في هجوم إسرائيلي في محيط حلب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 02:22 صباحاً - نقلت وسائل إعلام رسمية سورية عن مصدر عسكري قوله إن عددا من الأشخاص لقوا حتفهم في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط مدينة حلب.

وأضاف المصدر أن الهجوم الإسرائيلي تسبب أيضا في بعض الخسائر المادية. من جهته، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بسقوط 12 قتيلاً على الأقل جراء ضربة إسرائيلية على ريف حلب في شمال البلاد.

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