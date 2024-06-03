نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سوريا: قتلى بضربة إسرائيلية على ريف حلب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قتل 12 شخصًا على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف بلدة حيّان في ريف حلب الغربي، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتحدث المرصد عن «استهداف جوّي إسرائيلي لموقع في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، حيث أسفر الاستهداف عن انفجارات متتالية في معمل النحاس بالمنطقة التي تسيطر عليها مجموعات إيرانية ما أدى لمقتل 12 عنصرًا من المجموعات الموالية لإيران في حصيلة أولية».

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) نقلا عن مصدر عسكري «شن العدو الإسرائيلي عدوانا جويا من اتجاه جنوب شرقي حلب مستهدفا بعض المواقع في محيط حلب».

وذكر المصدر أن «عدوان الاحتلال أدى إلى وقوع عدد من القتلى وبعض الخسائر المادية».