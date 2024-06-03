العالم اليوم - الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة مسعف مفقود منذ 7 أكتوبر

انتم الان تتابعون خبر الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة مسعف مفقود منذ 7 أكتوبر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 09:24 صباحاً - قال الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، إنه تم العثور على جثة مسعف إسرائيلي مفقود منذ 7 أكتوبر في محيط غزة بعد الاعتقاد أنه كان من بين المحتجزين لدى حماس.

وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه تم التعرف على رفات الرجل بعد العثور عليها في تجمع سكاني واتضح أنه قتل خلال هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة يوم السابع من 7 أكتوبر.

وكانت الإذاعة الإسرائيلية قالت قبل ذلك بوقت قصير إنه عثر على رجل مفقود منذ 7 أكتوبر ميتا في محيط غزة بعدما كان يُفترض أنه من بين المحتجزين لدى حماس.

وشنت إسرائيل عملية عسكرية برية في قطاع غزة بعد أيام من 7 أكتوبر بهدف "تحرير الرهائن" والقضاء على حركة حماس.

وأسفرت الحرب الإسرائيلية على غزة عن مقتل ما لا يقل عن 36 ألف فلسطيني، غالبيتهم من الأطفال والنساء، كما أسفرت عن إصابة أكثر من 85 ألف آخرين.