فوز كلوديا شينباوم بالانتخابات الرئاسية في المكسيك

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 10:28 صباحاً - فازت مرشحة اليسار الحاكم في المكسيك، كلاوديا شينباوم، بالانتخابات الرئاسية التي عُقدت مساء أمس الأحد، وفق النتائج الصادرة عن المعهد الانتخابي الوطني.

وحققت "شينباوم" 60% من الأصوات، متقدمة بأشواط على منافستها مرشحة المعارضة سوتشيتل جالفيس، التي يُقدر أنها حصلت على 28% من الأصوات في هذا الاقتراع، فيما حصل المرشح الوسطي خورخي الفاريس ماينيس على 9 إلى 10% من الأصوات، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية.

وخلال كلمةٍ ألقتها بهذه المناسبة، قالت "شينباوم": "سنخصص أموالًا عامة لمواصلة البرامج الاجتماعية للرئيس السابق لوبيز أوبرادور".

وأضافت أن الحكومة ستكون صارمة وستحترم استقلال المكسيك، مشددة على أنها ستتمتع بالمسؤولية المالية اللازمة لإدارة شؤون البلاد.

وأوضحت أن يوم الانتخابات كان تاريخيًا، وأعربت عن شعورها بالراحة والرضا بعد إعلان النتيجة، مؤكدة أن فوزها يمثل خطوة كبيرة للمكسيك، الدولة المعروفة بثقافتها الرجولية.

ومن المقرر أن تبدأ "شينباوم" فترة ولايتها التي تستمر 6 أعوام، في الأول من أكتوبر المقبل.