العالم اليوم - مسبار صيني قد يجيب على أسئلة حول نشأة النظام الشمسي

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 11:18 صباحاً - أوشك المسبار القمري الصيني"تشانغ آه-6" على الانطلاق من الجانب البعيد من القمر والعودة إلى الأرض منهيا رحلته التاريخية بعدما جمع عينات يتوقع العلماء أن تسهم في التوصل إلى إجابات على أسئلة مهمة حول نشأة النظام الشمسي.

وانطلق المسبار الفضائي "تشانغ آه-6"، الذي سمي على اسم إلهة القمر الصينية الأسطورية، في الثالث من مايو من جزيرة هاينان بجنوب الصين.

وهبط أمس الأحد في موقع لم يسبق استكشافه من قبل في الجزء البعيد من القمر الذي لا يواجه الأرض.

ونجحت مهمة الفضاء الصينية السابقة "تشانغ آه-5" في جمع عينات من القمر من الجانب المواجه للأرض في ديسمبر 2020، وهو إنجاز أعاد تحفيز الجهود العالمية لإحضار عينات بعد فترة توقف طويلة دامت 44 عاما.

وبعد الهبوط، كان أمام "تشانغ آه-6" 14 ساعة للحفر والتنقيب وجمع ما يصل إلى 2 كيلوغرام ‬‬‬‬‬‬‬‬من المواد القمرية بهدف أن يكون أول مسبار ينجح في إحضار عينات من الجانب البعيد من القمر، أو الجانب المظلم منه,

أما مسبار "تشانغ آه-5" الذي انطلق عام 2020، كان الوقت المتاح بالنسبة له لإنجاز هذه المهمة 21 ساعة.