العالم اليوم - أسهم اليابان ترتفع مقتفية أثر مكاسب وول ستريت

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 11:18 صباحاً - ارتفع المؤشر نيكي الياباني في ختام جلسة الاثنين، مقتفيا أثر مكاسب وول ستريت بعدما دعم تقرير للتضخم في الولايات المتحدة التوقعات بخفض أسعار الفائدة في أكبر اقتصاد في العالم هذا العام.

وأغلق المؤشر نيكي مرتفعا بنسبة 1.13 بالمئة عند 38923.03 نقطة، بعد أن بلغ مستوى 39 ألف نقطة المهم معنويا في وقت سابق من الجلسة.

كما أغلق المؤشر توبكس الأوسع نطاقا مرتفعا بنسبة 0.92 بالمئة عند 2798.07 نقطة.

وتحسنت المعنويات مع تفاعل السوق مع بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة الذي صدر الجمعة، وأظهرت البيانات صعود المؤشر 0.3 بالمئة الشهر الماضي متماشيا مع التوقعات، مما عزز التوقعات بأن يخفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

وأنهى المؤشران داو جونز وستاندرد اند بورز 500 التعاملات الجمعة على ارتفاع، مما عزز الشعور بالارتياح خلال عمليات التداول في بورصة طوكيو ودعم مكاسب واسعة النطاق للأسهم اليابانية.

ومن بين 225 سهما على المؤشر نيكي ارتفع 185 وتراجع 40 سهما.

وصعد مؤشر القطاع المالي، الذي يميل إلى الاستفادة من ارتفاع أسعار الفائدة، الاثنين، مع ارتفاع أسهم شركات التأمين 3.1 بالمئة وشركات الأوراق المالية 3.8 بالمئة ليسجل أفضل أداء بين 33 مؤشرا فرعيا في بورصة طوكيو.

ومن بين الأسهم الفردية قفز سهم مجموعة دايوا سيكيورتيز 5.6 بالمئة وسهم نومورا القابضة أربعة بالمئة.

وزاد سهم شركة طوكيو إلكترون لمعدات تصنيع الرقائق بنسبة 1.7 بالمئة وسهم فاست ريتيلنج 1.8 بالمئة.

وتراجعت أسهم عدد من شركات صناعة السيارات، بعد أن قالت وزارة النقل اليابانية إنه تم رصد مخالفات من جانب خمس شركات سيارات كبرى. وسجل سهما مازدا موتور وتويوتا موتور أكبر الخسائر بواقع 3.3 بالمئة و1.8 بالمئة على الترتيب.