العالم اليوم - أسهم أوروبا ترتفع وسط ترقب لقرار الفائدة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 12:28 مساءً - استهلت الأسهم الأوروبية الأسبوع على ارتفاع في مستهل تعاملات الاثنين، مقتفية أثر نظيراتها الآسيوية، بينما يترقب المستثمرون قرارا مهما بشأن أسعار الفائدة من البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من الأسبوع.

وصعد المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 بالمئة بحلول الساعة 0728 بتوقيت غرينتش، مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وتحسنت المعنويات مع نمو نشاط المصانع في الصين بأسرع وتيرة خلال عامين تقريبا في مايو، كما استمرت بيانات التضخم المستقرة في الولايات المتحدة التي صدرت الجمعة في تعزيز الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة هذا العام.

وستتركز الأنظار الآن على قرار البنك المركزي الأوروبي بشأن أسعار الفائدة المزمع، الخميس.

وأظهر استطلاع لرويترز أنه من المتوقع أن يخفض المركزي الأوروبي تكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس عن المستويات القياسية المرتفعة.

وصعدت معظم مؤشرات القطاعات، وارتفعت أسهم التكنولوجيا واحدا بالمئة تقريبا لتسجل أحد أعلى المكاسب.

ومن بين الخسائر الفردية هوى سهم شركة الأدوية البريطانية جلاكسوسميثكلاين 9.7 بالمئة بعد أن سمح قاض بولاية ديلاوير الأميركية بالمضي قدما في أكثر من 70 ألف دعوى قضائية بشأن عقار زانتاك.