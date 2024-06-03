العالم اليوم - شكري: مصر واضحة برفضها وجود إسرائيل في معبر رفح مع غزة

انتم الان تتابعون خبر شكري: مصر واضحة برفضها وجود إسرائيل في معبر رفح مع غزة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 12:28 مساءً - قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم الاثنين، إن مصر واضحة بشأن رفضها للوجود الإسرائيلي في معبر رفح الحدودي بين شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة.

وأضاف في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في مدريد أن من الصعب أن يستمر معبر رفح في العمل من دون إدارة فلسطينية.

وقال شكري إن حماس قالت إن "المقترح المقدم من الرئيس الأميركي جو بايدن إيجابي ونحن الآن ننتظر إسرائيل".

وأردف قائلا "نتطلع إلى حل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية".

وثمن الوزير المصري موقف إسبانيا الداعم للقضية الفلسطينية لا سيما بعد اعترافها بدولة فلسطين.

من ناحيته، قال وزير الخارجية الإسباني إن "مصر بلد جوهري في الشرق الأوسط وأفريقيا".

وأكد وزير الخارجية الإسباني على "ضرورة إنهاء العمليات العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية".

وقال ألباريس إنه ناقش مع نظيره المصري سبل ضمان إعادة فتح الممرات البرية لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وشدد الوزير الإسباني على أن وجود توافق كبير بين مصر وإسبانيا لتعزيز السلام في الشرق الأوسط.