العالم اليوم - غالانت لبلينكن: لا بد من إنهاء حكم حماس وتحديد بديل فلسطيني

انتم الان تتابعون خبر غالانت لبلينكن: لا بد من إنهاء حكم حماس وتحديد بديل فلسطيني من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 12:28 مساءً - ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، في بيان اليوم الاثنين، أن الوزير يوآف غالانت أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حكم حركة حماس ووجودها كسلطة عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.

وأضاف بيان وزارة الدفاع الإسرائيلية أن غالانت ناقش، في الاتصال الهاتفي مع بلينكن، قضية تحديد البديل الفلسطيني المحتمل لسلطة حماس وتمكينه.

وكان بلينكن ناقش هاتفيا، مع وزيرَين إسرائيليَّين، في مقترح وقف إطلاق النار في غزّة الذي كان الرئيس جو بايدن أعلن عنه، وفق ما أفادت وزارة الخارجيّة الأميركيّة.

وتحدّث بلينكن مع كلّ من الوزير في حكومة الحرب بيني غانتس ووزير الدفاع يوآف غالانت، بحسب ما قالت الخارجيّة الأميركيّة في بيانَين منفصلين.

وفي كلا الاتّصالين، "أشاد" بلينكن بإسرائيل لتقديمها هذا المقترح الذي أكّد أنّ مسؤوليّة الموافقة عليه تقع الآن على عاتق حركة حماس.

وكان غالانت قال، الأحد "لن نقبل حكم حماس لقطاع غزة في أي عملية لإنهاء الحرب".

وأضاف: "سنقوم بعزل المناطق وإزالة أعضاء حماس وجلب قوات أخرى من شأنها تمكين تشكيل حكومة أخرى".

وتركز الحديث خلال الساعات الماضية عن المقترح الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن لإنهاء الحرب في غزة.