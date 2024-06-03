العالم اليوم - وصلت لمستويات تاريخية.. قرب فوز "مودي" يطلق عنان أسهم الهند

انتم الان تتابعون خبر وصلت لمستويات تاريخية.. قرب فوز "مودي" يطلق عنان أسهم الهند من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 02:22 مساءً - سجلت الأسهم الهندية مستويات تاريخية مرتفعة، بعد أن أظهرت الاستطلاعات فوز حاسم لحزب رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالانتخابات العامة التي امتدت لستة أسابيع.

سجلت مؤشرات الأسهم في الهند أعلى مستوياتها التاريخية خلال جلسة الاثنين، مع ارتفاع كل من مؤشر نيفتي 50 "Nifty50" ومؤشر بومباي "BSE Sensex" بأكثر من 3 بالمئة.

وحقق كلا المؤشرين أفضل مكاسبهما اليومية منذ الأول من فبراير 2021، وفقًا لبيانات LGEG.

توقعت استطلاعات الرأي المحلية التي أجريت خلال عطلة نهاية الأسبوع أن رئيس الوزراء ناريندرا مودي وتحالفه الذي يقوده حزب بهاراتيا جاناتا يستعدان لولاية ثالثة على التوالي في السلطة.

من المتوقع أن يحصل التحالف الديمقراطي الوطني بقيادة حزب بهاراتيا جاناتا على حوالي 365 مقعدًا من أصل 543 مقعدًا في مجلس النواب بالبرلمان الهندي، وفقًا لملخص استطلاع الرأي الذي أجرته قناة NDTV الإخبارية المحلية.

ومع ذلك، فإن النتائج النهائية المتوقعة الثلاثاء، يمكن أن تختلف عن توقعات استطلاعات الرأي.

ومع توقع أن تعطي الحكومة القادمة أولوية كبيرة لبناء تطوير البنية التحتية في الهند، ارتفعت أسهم شركات مجموعة أداني على خلفية نتائج استطلاعات الرأي أيضًا.

ارتفعت أسهم موانئ بورتس بأكثر من 10 بالمئة وارتفعت شركة أداني إنتربرايزس بنسبة 7 بالمئة. كما ارتفع سهم أمبوجا سيمينتس، وهي واحدة من شركات الأسمنت الرائدة في الهند، بنسبة 6 بالمئة تقريبًا.

وقال مالكولم دورسون، مدير المحفظة الأول ورئيس استراتيجية الأسواق الناشئة في صناديق الاستثمار المتداولة Global X، لشبكة CNBC: "سنشهد استمرار البناء للبنية التحتية في مجال الإسكان والمواصلات وعلى الجانب الرقمي".

وارتفعت أسهم بنك الدولة الهندية بنسبة 10 بالمئة تقريبًا، بينما ربح بنك ICICI وبنك HDFC أكثر من 2 بالمئة.