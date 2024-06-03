نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة يلتقي بقداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - زار سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مكتبه.
وأعرب السفير صالح موطلو شن عن الأهمية التي توليها تركيا لإقامة علاقات ايجابية وتواصل وثيق مع أشقائنا الأقباط المصريين وذلك وخلال اللقاء الذي كان مفعما بالدفء.
وأفاد السفير إن السفارة في إطار علاقتها بالمجتمع المصري، تربطها علاقات صداقة وثيقة مع العديد من المصريين الأقباط البارزين في المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية.
وأعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بلقاء السفير شن، مشيرا إلى أن الأقباط المصريين عاشوا في تركيا يمارسون عبادتهم بحرية، ويتم توفير كافة السبل لعبادتهم.
كما أكد البابا على أنهم يدعمون بشكل كامل حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، ويقدمون المساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء، وأنهم ينتظروا ويطالبون بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن.
وقال إنهم استقبلوا موقف الرئيس رجب طيب أردوغان حول فلسطين باحترام وتقدير بالغ.