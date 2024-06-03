نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير تركيا بالقاهرة يلتقي بقداسة البابا تواضروس الثاني‎ ‎بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - زار سفير تركيا بالقاهرة صالح موطلو شن قداسة البابا تواضروس الثاني‎ ‎بابا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية في مكتبه‎.‎

وأعرب السفير صالح موطلو شن عن الأهمية التي توليها تركيا لإقامة علاقات ايجابية وتواصل وثيق مع أشقائنا الأقباط المصريين ‏وذلك وخلال اللقاء الذي كان مفعما بالدفء. ‏

وأفاد السفير إن السفارة في إطار علاقتها بالمجتمع المصري، تربطها علاقات صداقة وثيقة مع العديد من المصريين الأقباط البارزين ‏في المجالات الثقافية والفنية والاقتصادية‎.‎

وأعرب البابا تواضروس الثاني عن سعادته بلقاء السفير شن، مشيرا إلى أن الأقباط المصريين عاشوا في تركيا يمارسون عبادتهم ‏بحرية، ويتم توفير كافة السبل لعبادتهم. ‏

كما أكد البابا على أنهم يدعمون بشكل كامل حقوق الشعب الفلسطيني وقضيته، ويقدمون المساعدات الإنسانية، وخاصة الغذاء، وأنهم ‏ينتظروا ويطالبون بوقف إطلاق النار في أقرب وقت ممكن‎. ‎

وقال إنهم استقبلوا موقف الرئيس رجب طيب أردوغان حول فلسطين باحترام وتقدير بالغ‎.‎