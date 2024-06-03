مستعمرون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصى

مستعمرون صهاينة يقتحمون المسجد الأقصىاقتحم عشرات المستعمرين، اليوم الإثنين، المسجد الأقصى المبارك في مدينة القدس المحتلة، بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وأفاد شهود عيان، أن المستعمرين اقتحموا الأقصى ضمن مجموعات متتالية، من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسا تلمودية في باحاته.

كما شددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على أبواب البلدة القديمة والمسجد الأقصى.

يذكر أن 4277 مستعمرًا و6179 تحت مسمى "سياحة" اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر أيار/ مايو الماضي.