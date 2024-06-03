نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة: مصر شريك لا غنى عنه لاستقرار بالشرق الأوسط في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة هيرو مصطفى جارج، إن مصر تعد شريكا لا غنى عنه في جهودنا لإنشاء منطقة أكثر استقرارا وازدهارا.

وأضافت: "ومن غزة إلى السودان إلى ليبيا، تعد مساهمات مصر في الأمن والاستقرار الإقليميين غير عادية.. معربة عن التطلع إلى استمرار شراكة بلادها ومصر في هذه القضايا".

جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها السفيرة خلال الاحتفال الذي أقامته السفارة الأمريكية، بمقر الجامعة الأمريكية بالقاهرة بمناسبة الذكرى الـ 248 لاستقلال الولايات المتحدة.

وأكدت أن: "تحقيق السلام في الشرق الأوسط غير ممكن دون الشراكة التي تجمعنا مع شركائنا الإقليميين".

وأوضحت، أن الشراكة بين البلدين أعمق بكثير، حيث يعمل الأمريكيون والمصريون كل يوم لتعزيز الازدهار الاقتصادي، وتعزيز التعليم، وتوسيع الوصول إلى الرعاية الصحية والمياه النظيفة، والحفاظ على التراث الثقافي، وتوفير التدريب على اللغة الإنجليزية ومهارات العمل لآلاف الشباب المصريين.

وأشارت، إلى أن التعليم لا يزال حجر الأساس في الشراكة بين البلدين، إذ أن ملف التعليم الخاص بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية يقدر بـ 600 مليون دولار، وهو أكبر برنامج أمريكي للتعليم العالي في العالم.. لافتة إلى أنه في العام الماضي فقط، قدمنا أيضا منحا دراسية لنحو 1400 من الرجال والنساء الموهوبين للدراسة في الجامعات المصرية الرائدة في مجالات تساهم في نمو وتنمية الاقتصاد المستدام.

وذكرت السفيرة، أنه ومن الناحية الاقتصادية، فإنه إلى جانب شراكاتنا في القطاع الخاص التي تم تمثيلها بشكل جيد هنا الليلة، نعمل معا لمواصلة دعم قطاع السياحة المصري المتميز، حيث جرى في العام الماضي افتتاح مركز الزوار الجديد في ضريح الإمام الشافعي، وهو أحدث استثماراتنا التي بلغت 100 مليون دولار في الشراكات القوية للحفاظ على المواقع الشهيرة من بينها معابد الاقصر، أبو الهول، وباب زويلة.

كما أشارت إلى الشراكة الأمنية بين البلدين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والثقة والتعاون.

وقالت السفيرة "هيرو" إن هذا هو أول احتفال لها بعيد الاستقلال بصفتها السفيرة الأمريكية في مصر.. لافتة إلى أن عيد الاستقلال يحمل معنى خاصا بالنسبة لها ولجميع الأمريكيين.