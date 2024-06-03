نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفيرة أمريكا بالقاهرة ترحب بفريق كرة السلة العالمي "هارلم جلوبتروترز" في مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رَحبت سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية، هيرو مصطفى، بـ تواجد فريق كرة السلة العالمي هارلم جلوبتروترز إلى مصر، المحطة الوحيدة التي يزورونها في منطقة الشرق الأوسط.

وقالت هيرو، خلال كلمتها في المؤتمر الصحفي الذي عقد بمقر السفارة الأمريكية بالقاهرة، إن فريق كرة السلة العالمي هارلم يُعد رمزًا من رموز الرياضة الأمريكية لكونه يَملك جمورًا واسعًا على مستوى العالم.

وأضافت هيرو، أنَّ تواجد فريق كرة السلة العالمي في مصر يَسمح للشباب المصري بالتفاعل معه، الأمر الذي يُعزز العلاقات الرياضية والثقافية بين الولايات المتحدة الأمريكية والقاهرة.

وتابعت هيرو، أن فريق هارلم جلوبتروترز الموجود حاليًا في القاهرة سيخوض مباراتين في مصر، إحداهما في القاهرة والثانية في الإسكندرية، حيث ستكون التذاكر مجانية للجمهور.

ووجهت هيرو، الشكر للرعاة وتحديدًا لمجموعة شركة طلعت مصطفى ومنتدى الرياضي المصري، الذين يسهمون في دعم وتنشيط السياحة المصرية، مؤكدة أن الولايات المتحدة تدعم البرامج الرياضية والثقافية والفنية على كافة المستويات.

وفي سياقٍ متصل، عبّر مدرب فريق هارلم جلوبتروترز، عن امتنانه هو وزملائه من الفريق لتواجدهم في مصر، مضيفًا أن الفريق يسعى دائمًا لنشر الفرح والسعادة في أي مكان يزورونه.

وأضاف مدرب الفريق، أن فريق هارلم جلوبتروترز يمتلك تاريخًا يمتد لـ98 عامًا في لعبة كرة السلة.

وأشار إلى أنهم يُشاركون في اللعب مع ذوي الاحتياجات الخاصة لرسم الابتسامة على وجوههم، في الوقت الذي أبدوا فيهم إعجابهم بالثقافة والحضارة المصرية.