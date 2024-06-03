نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قطر تدين محاولة الاحتلال الصهيوني تصنيف “الأونروا” منظمة إرهابية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت دولة قطر محاولة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، تصنيف وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" منظمة إرهابية وتجريدها من حصانتها الدبلوماسية وتجريم أنشطتها.

واعتبرتها قطر امتدادا لحملة الاستهداف الممنهجة الهادفة إلى تفكيك الوكالة في وقت تتزايد فيه الحاجة إلى خدماتها الإنسانية جراء التداعيات الكارثية للحرب المستمرة في قطاع غزة.

وجددت وزارة الخارجية دعوة دولة قطر إلى وقوف المجتمع الدولي بحزم في مواجهة المخططات الإسرائيلية الرامية لتصفية الوكالة وحرمان ملايين الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان من خدماتها الضرورية.

وأكدت الوزارة، دعم دولة قطر الكامل لوكالة "الأونروا"، انطلاقًا من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.