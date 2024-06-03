العالم اليوم - وزارة الخارجية الصينية: سنواصل التعاون المثمر مع روسيا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 04:21 مساءً - قالت الصين، الاثنين، إنها ستواصل الدفع من أجل تعزيز كل أشكال التعاون المثمر للطرفين مع روسيا وإنها تتطلع لتعميق التعاون معها في قطاع النفط والغاز.

وذكر تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز أمس الأحد نقلا عن ثلاثة مصادر مطلعة أن مساعي روسيا لإتمام صفقة كبرى تتعلق بخط لأنابيب الغاز مع الصين تواجه عقبات بسبب ما تعتبره موسكو مطالبات غير معقولة من بكين فيما يتعلق بالتسعير ومعدلات الإمداد.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في إفادة صحفية "بالنسبة للتعاون بين الصين وروسيا، ما أريد أن أقوله هو السعي لتقريب المصالح بين البلدين وتعميق ترابط المصالح".

وكان وزير الخارجية الصيني وانغ يي، مطلع أبريل، قد أكد أن بكين تعتزم العمل على "تعزيز التعاون الاستراتيجي" مع موسكو، وذلك خلال لقائه نظيره الروسي سيرغي لافروف في العاصمة الصينية، آنذاك.

وتعهد وانغ يي خلال اجتماعه مع لافروف بأن "الصين ستدعم التنمية المستقرة في روسيا تحت قيادة بوتين".

وأضاف، وفق ما نقلت وكالة ريا نوفوستي الروسية "بكين وموسكو ستواصلان تعزيز تعاونهما الاستراتيجي على المسرح الدولي وتقديم الدعم القوي لبعضهما البعض".

وتابع أن "دعم الشعب هو مصدر التقدم في روسيا. وأعتقد أنه في ظل القيادة القوية للرئيس بوتين، سيكون للشعب الروسي مستقبل مشرق".

بدوره، شكر لافروف الصين على "دعمها" بعد إعادة انتخاب بوتين مؤخرا، في انتخابات لم يواجه فيها الأخير أي معارضة حقيقية.

وقال لافروف إن الرئيس "شي جينبينغ كان من أوائل الذين أرسلوا تهانيهم إلى الرئيس المنتخب بوتين، ونحن ممتنون بشكل عام لأصدقائنا الصينيين على هذا الدعم"، وفقا لمقطع فيديو نشرته صحيفة "ازفستيا" الروسية آنذاك.