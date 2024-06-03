فاوتشي: بعض إجراءات الوقاية من كورونا كانت وهما وليس لها دليل علمي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 04:28 مساءً - اعترف مدير معهد الحساسية والأمراض المعدية الأمريكي أنتوني فاوتشي أن قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة 6 أقدام خلال جائحة كورونا، تم اعتمادها دون الاستناد إلى أسس علمية.

ونشر الجمهوريون النص الكامل لمقابلة فاوتشي التي أجريت في يناير الماضي، وذلك قبل أيام قليلة من شهادته العامة المرتقبة اليوم الاثنين.

وفي حديثه إلى اللجنة الفرعية المختارة المعنية بجائحة فيروس كورونا، لفت فاوتشي إلى أنه لا يتذكر كيف خرجت قاعدة التباعد الاجتماعي لمسافة 6 أقدام، قائلا "لقد ظهرت فجأة نوعا ما.. ولم تكن مبينة على دراسات وأساسات علمية".

وأضاف أنه "لم أكن على علم بالدراسات التي تدعم التباعد الاجتماعي"، معترفا بأن مثل هذه الدراسات "سيكون من الصعب جدا القيام بها".

وأخبر مستشار اللجنة أنه لا يتذكر قراءة أي شيء يدعم أن عزل الأطفال من شأنه أن يمنع انتشار فيروس كورونا، مؤكدا أنه لم يتابع بعد أي دراسات حول تأثيرات ارتداء الكمامة القسرية على الأطفال، رغم كثرتها.