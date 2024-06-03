نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بسبب العدوان على غزة، المالديف تمنع دخول الإسرائيليين إلى البلاد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فرضت جزر المالديف حظرًا على دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى البلاد بسبب الحرب المستمرة على غزة.

ووفقًا لموقع ميدل إيست مونيتور الإخباري، أعلن مكتب الرئيس، الأحد، أن مجلس الوزراء قرر تغيير القوانين بهدف منع حاملي جوازات السفر الإسرائيلية من دخول البلاد، وتشكيل لجنة فرعية للإشراف على العملية.

وذكر المكتب أن الرئيس محمد مويزو سيعين مبعوثًا خاصًا لتقييم الاحتياجات الفلسطينية ويطلق حملة لجمع التبرعات تحت شعار "المالديفيون متضامنون مع فلسطين".

وردًا على القرار، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها، بما في ذلك حاملي الجنسية المزدوجة، بعدم السفر إلى جزر المالديف.

كما أوصت بمغادرة الموجودين هناك حاليًا.

وقالت وزارة الاحتلال في بيان لها "بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنه إذا وجدوا أنفسهم في محنة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة".