سفيرة الولايات المتحدة بالقاهرة: مصر لها دور ريادي سياحيا وثقافيا ورياضيا

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أحمد جودة - القاهرة - استضافت السفيرة الأمريكية بالقاهرة هيرو مصطفى جارج فريق كرة السلة الشهير "هارلم جلوبتروترز" وهو أحد أشهر فرق كرة السلة الاستعراضية في العالم؛ حيث يجمع ما بين الرياضة والمتعة والترفيه؛ وقد تم تأسيسه منذ حوالى 90 عام، حيث أكدت أن مصر هي الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي زارها هذا الفريق؛ الذي أقام ثلاثة عروض رياضية فى القاهرة والاسكندرية.

وصرحت السفيرة الأمريكية، فى الحفل الذى أقامته فى مبنى السفارة الأمريكية، بحضور سفراء ودبلوماسيين، أنها سعيدة بوجود "هارلم جلوبتروترز" فى مصر، فهي الدولة الوحيدة التي زارها الفريق نظرا لدور مصر الريادي سياحيا وثقافيا ورياضيا فى المنطقة.

وأضافت أن مثل هذا الحدث هو دليل يؤكد على الشراكة الثقافية الدائمة بين الشعبين المصري والأمريكي، كما أنه يخلق نوعا من الرواج السياحي لمصر عن طريق متابعين هذا الفريق في الولايات المتحدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

فينا صرح مدرب الفريق أنه سعيد بمثل هذه الزيارة التي كان يتمناها وأعرب هو وباقي الفريق عن انبهارهم أثناء زيارتهم للأهرامات التي عكست قوة الحضارة المصرية القديمة، كما أبدوا سعادتهم بحفاوة الاستقبال المصري لهم وكم إنه شعب طيب مضياف.

وقال مدرب الفريق إنهم خلال زيارتهم للقاهرة التي ستمتد الأسبوع الأول من يونيو أن الفريق سيقوم بإعداد ورش عمل لكرة السلة للسيدات وذوي الاحتياجات الخاصة والمساعدة على دمجهم في المجتمع.

جاء الحفل بحضور فرقة هارلم جلوبتروترز الشهيرة ودبلوماسيي السفارة الأمريكية بالقاهرة وسفراء عدة على رأسهم سفير بريطانيا واليونان وتركيا وكندا والفنانة لبلبة.