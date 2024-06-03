نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هنغاريا ترد على بلجيكا: الاتحاد الأوروبي يحاول إسكات صوت السلام في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أكد وزير الخارجية الهنغاري بيتر سيارتو أن الاتحاد الأوروبي يحاول إسكات صوت السلام، في رده على تهديد بلجيكا بحرمان هنغاريا من حق التصويت في الاتحاد الأوروبي.

وقال سيارتو: "وزيرة الخارجية البلجيكية تريد إسكات هنغاريا التي تسعى من أجل السلام، تريد إسكات صوت السلام".

وأضاف: "وزيرة الخارجية البلجيكية تحاول استبعاد هنغاريا من عملية صنع القرار في بروكسل".

وتابع: "لا يستطيع الهنغاريون إدراك نوع الجنون العسكري السائد في أوروبا الآن، لا يريدوننا أن نقول إن خطر الحرب العالمية الثالثة يقترب".

في وقت سابق، قالت وزيرة الخارجية البلجيكية حجة لحبيب، في مقابلة مع صحيفة "بوليتيكو" إن الاتحاد الأوروبي يجب أن يفكر في حرمان هنغاريا من حق التصويت بسبب موقف بودابست من أوكرانيا.