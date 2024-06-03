العالم اليوم - نتنياهو: القضاء على حماس جزء من خطة متفق عليها بمجلس الحرب

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 05:18 مساءً - قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إن الأولوية القصوى بالنسبة لإسرائيل في غزة هي القضاء على حركة حماس.

وأضاف أن هذا الهدف سيستمر إلى جانب هدف استعادة الرهائن، وأن كلا الهدفين موجودان في خطة لإنهاء الحرب تمت الموافقة عليها على أعلى مستوى في حكومته.

وقال نتنياهو: "هذا ليس شيئا أضيفه الآن. هذا ليس شيئا أضيفه لأنني أتعرض لضغوط داخل الائتلاف. إنه شيء اتفقنا عليه بالإجماع في حكومة الحرب".

ونقل ديفيد مينسر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية عن نتنياهو قوله، يوم الاثنين، إن الرئيس الأميركي جو بايدن لم ينشر سوى بعض التفاصيل في أثناء طرحه لخطة إنهاء الحرب في غزة.

وأضاف أن نتنياهو قال "الحرب ستتوقف بهدف إعادة الرهائن وبعد ذلك سنمضي قدما في مناقشات أخرى".

وفال المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية إن نتنياهو يعتبر مقترح بايدن بشأن غزة "غير مكتمل".

من جانبه، كرر وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير تهديداته بالاستقالة إذا دخل نتنياهو في اتفاق مع الفلسطينيين لا يتضمن الاطاحة بحماس..