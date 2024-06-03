العالم اليوم - فيديو.. ترامب يعد البطل الروسي محمدوف بوقف حرب غزة

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 05:18 مساءً - قال دونالد ترامب المرشح لانتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر المقبل، إنه سيوقف الحرب في قطاع غزة، وذلك خلال لقاء مع بطل الفنون القتالية المختلطة الروسي حبيب نور محمدوف.

وفي مقطع فيديو، ظهر ترامب مع نور محدوف الذي طلب من الرئيس الأميركي السابق العمل على وقف حرب غزة، ليرد ترامب بالقول "سوف نوقف ذلك.. سأوقف الحرب".

وقال البطل الروسي حبيب نور محمدوف لترامب: "أعلم أنك ستوقف الحرب في فلسطين".

وجاء الحوار المتبادل بين ترامب ومحمدوف على هامش بطولة قتالية مساء السبت في مركز برودنشيال في نيوارك، بنيوجرسي، والتي شهدت ظهور ترامب بعد إدانته بـ 34 تهمة جنائية.

وفور دخول ترامب للقاعة، صفق له الجمهور بحرارة، حيث حضر النزال بين المصارعين، الأميركي داستن بوارييه، والروسي إسلام ماخاشيف، على بطولة UFC للوزن الخفيف.

وبعد نزال قوي تمكن المصارع الروسي، ماخاشيف، من الاحتفاظ بلقب أقوى مصارع في صنفه، حيث تغلب على خصمه الأميركي، داستن في نزال قوي مليء بالإثارة.