القضاء الباكستاني يبرئ عمران خان من تهمة تسريب أسرار دولة

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 05:25 مساءً - برأت محكمة باكستانية عليا اليوم الاثنين رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة تسريب أسرار دولة، علما بأنه لا يزال مسجونا بتهم أخرى.

وأفادت وكالة "فرانس برس" التي حضر مراسلها جلسة المحكمة، بأن رئيس القضاة عامر فاروق أعلن القرار الصادر عن قاضيين في محكمة إسلام آباد العليا.

وأكد سلمان صفدار، محامي حزب حركة إنصاف الذي ينتمي إليه خان، تبرئة رئيس الوزراء السابق من التهمة.

وقبيل الانتخابات في فبراير الماضي، صدرت ثلاثة أحكام سجن بحق خان في قضايا يصر على أنها رتبت لمنع عودته إلى السلطة.

وما زال خان في السجن حيث يقضي حكما مدته سبع سنوات لمخالفته الشريعة الإسلامية للارتباط بزوجته بشرى بيبي بعد مدة قصيرة على طلاقها.

كما أدين بالفساد بتهم تتعلق ببيع هدايا تلقاها عندما كان رئيسا للوزراء بين العامين 2018 و2022. وبينما تم وقف تنفيذ الحكم الصادر بسجنه 14 عاما في أبريل، إلا أن إدانته ما زالت قائمة.