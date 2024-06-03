العالم اليوم - بايدن يعبر عن "حبه الكبير" لابنه هانتر لدى بدء محاكمته

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 06:24 مساءً - عبر الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الإثنين، لابنه هانتر الذي تبدأ محاكمته بتهمة حيازة سلاح بشكل غير قانوني أمام محكمة فيدرالية، عن "حبه الكبير"، بينما امتنع عن التطرق الى القضية نفسها.

وأعلن الرئيس الأميركي في بيان "كرئيس لن أعلق على إجراء فيدرالي جار، ولكني كأب أكن حبا لا حدود له لابني وأثق به وأحترم قوته".

يأتي بدء محاكمته في وقت لا يزال يتردّد صدى الإدانة التاريخية لدونالد ترامب بعد خضوعه لمحاكمة استمرّت ستة أسابيع أمام المحكمة الجنائية في نيويورك.

ويتهم مدّعون فيدراليون هانتر (54 عاماً) بالكذب عند ملئه استمارة للحصول على سلاح ناري في العام 2018، حين نفى إدمانه على المخدّرات، ولا سيما الكوكايين، الأمر الذي اعترف به لاحقاً.

واتُهم هانتر بايدن بالاحتيال الضريبي في قضية أخرى.