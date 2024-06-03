العالم اليوم - التزام باستمرار التعاون في ختام "الأسد المتأهب 2024"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 06:24 مساءً - اختتمت في الأردن فعاليات تدريبات "الأسد المتأهب 2024"، إحدى أهم مناورات التدريب العسكري في المنطقة، وذلك بعد أسبوعين من العمليات والمناورات المكثفة الهادفة لتعزيز التكامل العسكري بين قوات 33 دولة شقيقة وصديقة شاركت في التدريب، في مقدمتها الأردن والولايات المتحدة، وذلك في دلالة على الثقة المتزايدة في التدريب كمنصة مهمة للتعاون الدفاعي، ولتحقيق الهدف الاستراتيجي المشترك وهو أمن النطقة.

شملت تدريبات التمرين العسكري، المشترك "الأسد المتأهب 2024" مناورات تدريبية تم الإعداد والتخطيط لها بعناية لزيادة التنسيق بين القوات أثناء العمليات وتعزيز سرعة انتشار الوحدات القتالية والاستجابة للأزمات وتمكين القوات المشاركة من مواجهة التهديدات التقليدية وغير التقليدية في البر والبحر والجو والفضاء السيبراني، وفي هذا الإطار انضمت القوات المسلحة الأردنية وقوات القيادة المركزية الأميركية إلى نظيراتها من دول مختلفة مشاركة في عمليات ومهام تدريبية متنوعة بالذخيرة الحية وضمن ظروف عملياتية تحاكي الواقع، وقد حرصت القيادة المركزية الأميركية على المشاركة في "الأسد المتأهب" بشكل مستمر منذ دورتها الافتتاحية في انعكاس لثقتها الكبيرة في القوات المسلحة الأردنية كواحدة من أهم شركاء القيادة المركزية حول العالم وأكثرها موثوقية.

ترتكز أهمية مناورات "الأسد المتأهب" على أرضية صلبة من التعاون الدفاعي بين قوات الدول المشاركة، إضافة إلى ما تقدمه هذه المناورات من تركيز على تطوير التوافق والتكامل بين القوات ضمن وحدات متماسكة تكتيكيًا وعملياتيًا قادرة على ردع القوى المعادية وتنفيذ عمليات الإغاثة وتنفيذ عمليات المساعدات الإنسانية بكفاءة وفاعلية، ولتحقيق ذلك اشتملت فعاليات التمرين على تدريبات لنشر القوات والقتال في المناطق المبنية ومكافحة الإرهاب ومقاومة الطائرات المسيرة والحرب الكيميائية وأمن الحدود وتنفيذ العمليات والدفاع ضد الدبابات والمدرعات، وذلك باستخدام أحدث التقنيات العسكرية.

تعد تدريبات "الأسد المتأهب 2024" واحدة من عدة مناسبات للتدريب العسكري حرصت القيادة المركزية على حضورها في المنطقة في تأكيد على التزام الولايات المتحدة بتطوير علاقاتها الدفاعية في المنطقة، وتعود التدريبات بفوائد استراتيجية وتكتيكية شاملة على الدول المشاركة فيها، على نحو يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي ويمثل سدا منيعا ضد القوى المعادية التي تسعى لزعزعة الاستقرار.

أقيمت فعاليات تمرين "الأسد المتأهب 2024" من يوم 12 ولغاية 23 أيار/مايو 2024 داخل حدود المملكة الاردنية الهاشمية، وقد حضر حفلي افتتاحها وختامها لفيف من القادة العسكريين من الأردن والولايات المتحدة والدول المشاركة، في إشارة لما اجتمعت عليه هذه الدول من التزام بأمن المنطقة وعزم على حمايته من خلال العمل المشترك.