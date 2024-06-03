نتنياهو: القضاء على حماس هو الأولوية القصوى لإسرائيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 3 يونيو 2024 06:31 مساءً - قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، إن القضاء على حماس هو الأولوية القصوى لإسرائيل وسنواصل العمل على إعادة المحتجزين، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وأضاف نتنياهو: "أتعرض لضغوط داخل الائتلاف الحكومي واتفقنا في حكومة الحرب على تدمير حماس واستعادة المحتجزين".

وفي سياق متصل، قال القيادي في حماس أسامة حمدان، إن الاحتلال دمر المستشفيات والمدارس والمساجد والكنائس وكافة المرافق المدنية ولاحق النازحين إلى أماكن نزوحهم.

وأضاف القيادي في حماس، أن حصيلة مجزرة الخيام في رفح الفلسطينية 45 شهيدا منهم 23 من النساء والأطفال وكبار السن و249 مصابا.

وأكد أن ادعاء الاحتلال بوجود مسلحين في موقع مجـزرة رفح الفلسطينية "وقح وكاذب".

وتابع حمدان: "نحمل الإدارة الأمريكية والرئيس بايدن المسؤولية الكاملة عن مجـزرة رفح الفلسطينية".

وأشار إلى أن الفلسطينيين في غزة صامدون متمسكون بأرضهم رغم مجازر الاحتلال.

وأكد أن فصائل المقاومة مستمرة في مواجهة الاحتلال في غزة، لن يستعيد الاحتلال محتجزيه إلا وفق شروط المقاومة.

وطالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف واضح لوقف مجازر الاحتلال.