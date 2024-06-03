نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيسا مجلسي الشيوخ المصري والكازاخي يوقعان مذكرة تفاهم بين برلماني البلدين بكازاخستان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى رئيس مجلس الشيوخ في كازاخستان، مولن اشيمباييف، مع الوفد البرلماني المصري برئاسة رئيس مجلس الشيوخ عبد الوهاب عبد الرازق حسن، حيث ناقش الطرفان آفاق التعاون ووقعا مذكرة تفاهم بين مجلسي برلماني البلدين.

وفي معرض ترحيبه بالبرلمانيين، أشار مولين أشيمبايف إلى أنه على مدار الثلاثين عامًا منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين، وصلت العلاقات الثنائية إلى مستوى عالٍ نوعيًا وتتطور بنجاح في مختلف المجالات، بما في ذلك الاتجاه البرلماني.

وأضاف: "نحن نقدر بشدة التعاون البرلماني مع مصر. تعمل مجموعات الصداقة بنجاح في برلماني البلدين، كونها آلية هامة للتفاعل. وفي هذا الصدد، يجب إيلاء الاهتمام على سبيل الأولوية للاستغلال الكامل لإمكانات استمرار التعاون الثنائي. ومن المهم تنظيم زيارات متبادلة بمشاركة النواب الأعضاء في مجموعات الصداقة وإقامة الروابط بين اللجان الدائمة. وأنا على ثقة من أن زيارتكم اليوم ستقدم مساهمة كبيرة في تطوير الحوار البرلماني بين بلدينا".

من جانبه، شكر عبد الوهاب عبد الرازق حسن رئيس مجلس الشيوخ على اللقاء المثمر، وأبدى استعداده لمواصلة تعزيز التعاون بين البرلمانات.

وقال: "اسمحوا لي، بالأصالة عن نفسي ونيابة عن زملائي البرلمانيين المصريين، أن أعرب عن امتناني وامتناني للعمل الذي قام به برلمان كازاخستان لتعزيز التعاون الكازاخستاني المصري. ولا شك أن العلاقة بين بلدينا ذات أهمية خاصة، وقد تم إقامة حوار قائم على الثقة. وهذا التفاعل، بدوره، له تأثير إيجابي على كامل نطاق تعاوننا. وفي المستقبل".

وأضاف: "أرى أنه من المهم تعزيز التفاعل البرلماني بيننا، وإعطاء زخم جديد للعمل ضمن مجموعات الصداقة، وتكثيف الاتصالات المتبادلة بين لجان مجلسي البرلمان".

وناقش المحاورون خلال اللقاء أعمال مؤتمر زعماء الأديان العالمية والتقليدية، وكذلك التقدم في الاستعدادات لاجتماع أمانة المؤتمر المقرر عقده في أكتوبر من العام الجاري.

كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون في المجال التجاري والاقتصادي، وعلى وجه الخصوص، كما أشار البرلمانيون، من مصلحة البلدين زيادة التعاون في قطاعات مثل الزراعة والأدوية والهندسة الكهربائية والصناعة الخفيفة، وكذلك في المجالات التعليمية والسياحية والاستثمارية والثقافية والإنسانية.

وفي هذا الصدد، أكد مولن أشيمبايف على أهمية تنفيذ مشروع مشترك لإعادة بناء مسجد السلطان بيبرس، وهو شخصية ذات أهمية تاريخية خاصة لشعبي كازاخستان ومصر.

وعقب الاجتماع وقع رئيسا مجلسي برلمان كازاخستان ومصر على مذكرة تفاهم، وأشار المتحدثون في مجلس الشيوخ إلى الأهمية الخاصة لهذه الوثيقة في مواصلة توسيع آفاق التعاون الجديدة.