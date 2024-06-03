نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفير كازاخستان بالقاهرة ومديرة منظمة تنمية المرأة يناقشان سبل التعاون الثنائي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد سفير كازاخستان لدى مصر خيرات لاما شريف اجتماعًا مع المدير التنفيذي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أفنان الشعيبي.

وخلال الاجتماع، ناقش الطرفان آفاق التعاون بين كازاخستان ومنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك أولويات مزيد من التفاعل، بما في ذلك على المنصات الدولية.

وخلال المحادثة، تحدث السفير عن أنشطة اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والأسرة والسياسة الديموغرافية التابعة لرئيس كازاخستان، وتشكيل وتنفيذ سياسة حكومية شاملة فيما يتعلق بالأسرة، والمساواة بين المرأة والرجل في سياق مفهوم الأسرة والسياسة الجنسانية حتى عام 2030 والمعاهدات الدولية في مجال حماية حقوق المرأة والأسرة والمساواة بين الجنسين، التي تشارك فيها بلاده.

وفي هذا السياق، تمت الإشارة بشكل خاص إلى خطة العمل الجديدة التي وافق عليها الرئيس قاسم جومارت توكاييف، والتي تنص على مجموعة من التدابير لتعزيز المساواة بين الجنسين، وحماية حقوق الطفل، ومكافحة العنف المنزلي، وتوسيع نطاق حقوق الإنسان في نظام العدالة الجنائية.

وتمت مناقشة خطط كازاخستان للفترة المقبلة في مجال حماية حقوق المرأة والأسرة، بما في ذلك مشاركة الدبلوماسية الكازاخستانية الشهيرة مادينا دزهاربوسينوفا في انتخابات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة (سيداو) لعام 2025-2028، والذي من المقرر أن يقام في 7 يونيو 2024.

وأشادت رئيسة أمانة منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، أفنان الشعيبي، بشكل إيجابي بالشراكة والثقة طويلة الأمد التي تطورت بين كازاخستان ومنظمة التعاون الإسلامي، مشددة على أهمية التبادل المستمر للخبرات وتحسين التشريعات في هذا المجال لحماية حقوق المرأة.

وبشكل عام، أشار الطرفان إلى الاهتمام المشترك بتعميق التعاون وتبادل وجهات النظر حول القضايا الرئيسية المتعلقة بضمان حماية حقوق الأسرة.

منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي هي هيئة حكومية دولية متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، تم إنشاؤها لتعزيز بنية المساواة بين الجنسين في العالم الإسلامي.

ويعود تاريخ إنشاء منظمة التنمية العالمية إلى عام 2005، عندما عُقدت أول مشاورات رفيعة المستوى في إطار منظمة المؤتمر الإسلامي، وفي عام 2010، في الدورة السابعة والثلاثين لاجتماع مجلس التعاون الإسلامي، حيث اعتمد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي ميثاق المنظمة العالمية للتنمية الصناعية، والذي دخل حيز التنفيذ في عام 2020، وتم افتتاح المقر الرئيسي في القاهرة عام 2021.

وتتمثل المهام الرئيسية لمكتب المرأة في تقديم الدعم القانوني لسياسات المساواة بين الجنسين، والدعوة والعمل التعليمي، والتنسيق والأنشطة التنفيذية، حيث تلتزم بتطوير وتعزيز دور النساء والفتيات في المجتمع بهدف تمكينهن ودمجهن ودعمهن في البيئة السياسية والاجتماعية والتعليمية والثقافية والاقتصادية.