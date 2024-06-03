العالم اليوم - نتنياهو: مقترح الرئيس الأميركي بشأن غزة "غير مكتمل"

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 07:21 مساءً - أكد متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية، يوم الإثنين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يعتبر مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن لإطلاق سراح الرهائن في قطاع غزة "غير مكتمل".

ويوم الجمعة، عرض بايدن خطة إسرائيلية من ثلاث مراحل لإنهاء القتال في قطاع غزة، وإطلاق سراح المحتجزين لدى حماس، وإعادة إعمار ما دمرته الحرب.

ونقل المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر عن نتانياهو قوله إن "الخطوط العريضة التي قدمها الرئيس بايدن غير مكتملة"، مشيرا إلى أن "الحرب ستتوقف بهدف إعادة الرهائن" ومن ثم تجري مناقشات حول كيفية تحقيق هدف الحرب المتمثل بالقضاء على حماس.

وفي بيان منفصل صادر عن مكتب نتانياهو جاء أن "الادعاءات بأننا وافقنا على وقف إطلاق النار دون تلبية شروطنا غير صحيحة".

الإثنين، انتقد وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش الخطة التي قدمها الرئيس الأميركي.

ووصف بن غفير الخطة بأنها "غير مسؤولة". وأضاف في خطاب له أن مقترح بايدن يعني "إنهاء الحرب دون تحقيق الهدف الذي حددته الحكومة بوضوح: تدمير حماس".

ورأى بن غفير أنه وفي حال "وقع نتانياهو على اتفاق غير مسؤول" فإن حزبه "سيقوم بحل الحكومة".

من جانبه، قال سموتريتش "إذا قررت الحكومة (...) تبني مقترح الاستسلام هذا فلن نكون جزءا منه، وسنعمل على استبدال القيادة الفاشلة بقيادة جديدة".

أما زعيم المعارضة يائير لبيد فقال إن الحكومة "لا يمكنها تجاهل خطاب بايدن المهم" متعهدا بدعم نتانياهو إذا استقال وشركاؤه اليمينيون المتطرفون في الائتلاف.