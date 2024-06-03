العالم اليوم - أكثر من نصف مباني قطاع غزة تعرض للضرر أو للدمار

انتم الان تتابعون خبر أكثر من نصف مباني قطاع غزة تعرض للضرر أو للدمار من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 07:21 مساءً - تعرض حوالى 55% من المباني، ومعظمها سكنية، في قطاع غزة، للضرر أو للدمار، جراء الحرب الإسرائيلية على غزة، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الاثنين، استنادا إلى صور التقطتها الأقمار الصناعية.

وذكر مركز الأمم المتحدة للأقمار الاصطناعية "يونوسات" على منصة "إكس" أن "ما مجموعه 137,297 مبنى، أي ما يقارب 55% من المباني في غزة، تأثرت".

واستند هذا التقدير إلى مقارنة بين صور التقطتها الأقمار الاصطناعية في 3 مايو مع صور أخرى تم جمعها منذ مايو 2023، 15 أكتوبر ضمناً، أي بعد أسبوع من اندلاع الحرب.

وأوضح المركز أنه "بناءً على تحليلنا، حددنا 36591 مبنى مدمرًا، و16513 مبنى متضررًا بشدة، و47368 مبنى متضررًا بشكل متوسط، و36825 مبنى من المحتمل أنه تضرر"، وفقا لما ذكرته فرانس برس.

واضاف التحليل الذي نُشر في 31 مايو، أن جميع هذه المباني تقريبًا سكنية (135142).

وتركزت الأضرار في محافظتي دير البلح، وسط قطاع غزة، وغزة مقارنة بتحليل أجري في الأول من أبريل.

ومنذ ذلك الحين، تضرر 2613 مبنى جديدا في محافظة دير البلح و2368 في محافظة غزة (شمال)، بحسب يونوسات.

وفي المجمل، سُجل أكبر عدد من المباني المتضررة حديثاً (1216)، أي منذ تحليل مطلع أبريل، في بلدية النصيرات في محافظة دير البلح.

وتوصل تحليل أجراه باحثون في الولايات المتحدة إلى نتائج متقاربة للغاية، بحسب ما ذكرت فرانس برس.

وأظهر تحليل قام به كوري شير وجامون فان دن هوك لصور التقطتها الاقمار الصناعية أن 56.9% من المباني في قطاع غزة، أي ما مجموعه 160 ألف مبنى، تضررت او تدمرت، بحلول 21 أبريل.

يشار إلى أن الحرب على غزة بدأت إثر هجوم حماس على مستوطنات غلاف غزة في السابع من أكتوبر، وردت إسرائيل بحرب واسعة النطاق على القطاع أسفر حتى الآن عن مقتل 36479 فلسطينيا، معظمهم مدنيون، وفق وزارة الصحة في غزة.