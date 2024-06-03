العالم اليوم - مقتل مستشار عسكري إيراني في غارة إسرائيلية على سوريا

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 07:21 مساءً - ذكرت شبكة أنباء الطلبة الإيرانية شبه الرسمية، يوم الاثنين، أن مستشارا للحرس الثوري الإيراني قُتل في غارة جوية إسرائيلية في سوريا يوم الأحد.

وذكرت الشبكة أن المسؤول يدعى سعيد أبيار دون أن تذكر رتبته.

وكانت وسائل إعلام سورية قد أفادت بسقوط قتلى في هجوم جوي إسرائيلي استهدف بعض المواقع في محيط حلب شمالي البلاد في وقت مبكر الاثنين.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري أن عدوانا إسرائيليا استهدف بعيد منتصف الليل مواقع في محيط حلب.

وأفاد ناشطون بأن غارات استهدفت مواقع لمجموعات مسلحة توصف بأنها موالية لإيران في بلدة حيّان.

وخلال السنوات الماضية، نفذت إسرائيل مئات الغارات الجوية على سوريا في إطار حملة لمنع إيران من ترسيخ وجودها العسكري هناك.

ومطلع أبريل الماضي، استهدفت غارة إسرائيلية القنصلية الإيرانية في دمشق، مما أدى لمقتل مستشارين عسكريين إيرانيين، وهو ما دفع طهران للرد بضربات غير مسبوقة استهدفت إسرائيل.