العالم اليوم - السوق السعودي يتصدر مكاسب أسواق الخليج وبورصة مصر تتراجع

انتم الان تتابعون خبر السوق السعودي يتصدر مكاسب أسواق الخليج وبورصة مصر تتراجع من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 3 يونيو 2024 07:21 مساءً - أغلقت معظم أسواق الأسهم في منطقة الخليج على ارتفاع، الاثنين، في مقدمتها البورصة السعودية، بعد أن عززت بيانات التضخم في الولايات المتحدة الأسبوع الماضي الآمال في خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي معدلات الفائدة هذا العام.

تحركات الأسهم

واصل المؤشر السعودي المكاسب لليوم الثاني على التوالي وأغلق مرتفعا 1.6 بالمئة مسجلا أكبر زيادة يومية خلال خمسة أشهر.

وارتفع سهم مصرف الراجحي 3.3 بالمئة وسهم مجموعة الاتصالات السعودية (إس.تي.سي) 2.1 بالمئة.

وذكرت رويترز أن إس.تي.سي في مرحلة مبكرة من دراسة إمكانية التقدم بعرض لشراء شركة يونايتد جروب الأوروبية للاتصالات والخدمات التلفزيونية المدفوعة.

ومن بين الرابحين الآخرين ارتفع سهم أرامكو السعودية 1.6 بالمئة لينهي سلسلة خسائر استمرت أربع جلسات.

واجتذب طرح عام ثانوي لأسهم أرامكو طلبا أكبر من الأسهم المعروضة في غضون ساعات من إطلاقه أمس الأحد في صفقة قد تجمع ما يصل إلى 13.1 مليار دولار.

وارتفع المؤشر القياسي في أبوظبي 0.6 بالمئة مواصلا المكاسب للجلسة الثالثة على التوالي.

وصعد سهم الدولية القابضة 0.7 بالمئة وسهم ألفا ظبي القابضة التابعة لها 3.1 بالمئة.

ومن بين الرابحين الآخرين صعد سهم وحدة الخدمات اللوجستية (أدنوك للإمداد والخدمات) التابعة لعملاق الطاقة شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) 4.2 بالمئة إلى 4.240 درهم للسهم، وهو أعلى مستوى منذ إدراجها في يونيو 2023.

ووقعت أدنوك للإمداد والخدمات صفقة للاستحواذ على شركة نافيج8 توبكو هولدنغز لخدمات الشحن البحري بقيمة إجمالية تصل إلى 1.49 مليار دولار.

وصعد المؤشر القياسي في دبي 0.4 بالمئة بدعم من سهم العربية للطيران والذي قفز 4.8 بالمئة وسهم بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في الإمارة، الذي زاد أيضا واحدا بالمئة.

وارتفع المؤشر في قطر 0.3 بالمئة مدعوما بصعود سهم مصرف قطر الإسلامي 1.5 بالمئة وسهم صناعات قطر للبتروكيماويات 0.4 بالمئة.

وأظهرت بيانات، الجمعة، أن التضخم في الولايات المتحدة زاد في أبريل بما يتماشى مع توقعات السوق، مما عزز الآمال في خفض معدلات الفائدة الأميركية.

وخارج الخليج، واصل مؤشر الأسهم القيادية في مصر التراجع للجلسة السادسة على التوالي وانخفض 0.1 بالمئة مع تراجع سهم البنك التجاري الدولي 1.5 بالمئة وسهم شركة مصر لإنتاج الأسمدة 3.5 بالمئة.