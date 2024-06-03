نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفارة الهند بالقاهرة تحتفل باليوم العالمي لليوجا في 6 محافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفلت سفارة الهند بالقاهرة باليوم العالمي لليوجا لعام 2024 في دورته العاشرة من خلال إقامة فاعليات في ست مدن مصرية مختلفة، بما في ذلك الحدث الرئيسي بمحافظة القاهرة المقرر إقامته في حديقة الحرية بالزمالك 21 يونيو الجاري.

كما تنظم السفارة "فعاليات استهلالية قٌبيل حلول اليوم العالمي لليوجا" في كل من: الغردقة (النادي الاجتماعي) في يوم 2 يونية 2024، والأقصر (معبد الكرنك) في يوم 6 يونية 2024، والإسماعيلية (نادي المواني) في يوم 9 يونية 2024، والمنيا (النادي الرياضي) في يوم 11 يونية 2024، والإسكندرية (مكتبة الإسكندرية) في يوم 14 يونية 2024. ويتم تنظيم هذه الفعاليات بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة المصرية ومحافظة القاهرة.

واعترافا منها بما تحظى به اليوجا من شهرة على الصعيد العالمي، فقد أعلنت الأمم المتحدة في 11 ديسمبر 2014 الاحتفال بيوم 21 يونيو من كل عام باعتباره اليوم العالمي لليوجا.

وقد تقدمت الهند بمشروع القرار الذي نص على إعلان اليوم الدولي لليوجا، وحظى القرار على موافقة عدد قياسي من الدول الأعضاء بالأمم المتحدة بلغ 175 دولة. ويهدف اليوم العالمي لليوجا إلى رفع مستوى الوعي بالفوائد العديدة لممارسة اليوجا في جميع أنحاء العالم.

وذكرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في قرارها أن اليوجا توفر للإنسان أسلوب حياة متكامل يجعله ينعم بالصحة والسعادة، وشددت على أهمية زيادة الوعي بفوائد ممارسة اليوجا في كافة أنحاء العالم.