نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر باقري: إذا كان لدى إسرائيل عقلانية فلن تتورط في حرب مع حزب الله في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - صرح وزير الخارجية الإيرانية بالوكالة علي باقري، اليوم الاثنين، بعد جولته اللبنانية، بأنّ "التشاور قائم بشكل مستمر بين لبنان وإيران".

وأردف باقري، "أتيت لأتقدم بالشكر والتقدير على التضامن معنا بعد مقتل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية ورفاقهما".

وقال: "إذا كان لدى إسرائيل أي عقلانية فلن تتورط في حرب مع حزب الله".

ولفت إلى ان "المقاومة أثبتت في الميدان بأنها ناضجة لاتخاذ القرارات".

وتابع، "العلاقات الإيرانية السعودية تسير في الاتجاه الصحيح"

وأضاف باقري، "العالم بات يعرف أن إسرائيل كيان قاتل للأطفال".

واستكمل، "إسرائيل هي من تعطل المسار السياسي لتحقيق الاستقرار في المنطقة".

وكشف باقري "طرحنا مقترحا لعقد اجتماع طارئ لوزراء خارجية الدول الإسلامية لبحث حرب غزة".

وختم، "المحادثات بين طهران وواشنطن لم تنقطع"